9 σάντουιτς- πλήρη γεύματα που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή και διάθεση της ημέρας
CANTINA
σάντουιτς

9 σάντουιτς- πλήρη γεύματα που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή και διάθεση της ημέρας

Αυτά τα σάντουιτς - πλήρη γεύματα είναι εμπνευσμένα από τα ελληνικά προϊόντα που αγαπούν οι σεφ: Γρηγόρης Χέλμης και Φάνης Μαϊκαντής

9 σάντουιτς- πλήρη γεύματα που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή και διάθεση της ημέρας
«Με ένα σάντουιτς είμαι όλη την ημέρα», λέμε συχνά και αφήνουμε να εννοηθεί ότι έχουμε φάει κάτι πρόχειρο και δεν έχουμε χορτάσει από το φαγητό. Ωστόσο, υπάρχουν ιδέες που μπορούν να τα μετατρέψουν σε πλήρη γεύματα. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό μας και ζητήσαμε από τους σεφ του Cantina, να μας ετοιμάσουν 9 συνταγές που μπορούν να θεωρηθούν πλήρη γεύματα γιατί δεν τους λείπει τίποτα. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, φυτικές αλλά κυρίως γεύση, ταιριάζουν σε κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωινό ξύπνημα ως το καληνύχτα, όποια και αν είναι η διάθεσή σας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης