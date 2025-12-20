Σάντουιτς με ψητά μανιτάρια και σος γιαουρτιού
Σάντουιτς με ψητά μανιτάρια και σος γιαουρτιού
Αυτό το σάντουιτς με τα ψητά μανιτάρια και τη σος γιαουρτιού, είναι τόσο νόστιμο που θα ξεχάσετε ότι δεν περιέχει καθόλου κρέας.
Αυτό το σάντουιτς με τα ψητά μανιτάρια και τη σος γιαουρτιού, είναι τόσο νόστιμο που θα ξεχάσετε ότι δεν περιέχει καθόλου κρέας.
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα