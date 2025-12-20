Σάντουιτς με ψητά μανιτάρια και σος γιαουρτιού
CANTINA
σάντουιτς μανιτάρια

Σάντουιτς με ψητά μανιτάρια και σος γιαουρτιού

Αυτό το σάντουιτς με τα ψητά μανιτάρια και τη σος γιαουρτιού, είναι τόσο νόστιμο που θα ξεχάσετε ότι δεν περιέχει καθόλου κρέας.

Σάντουιτς με ψητά μανιτάρια και σος γιαουρτιού
Αυτό το σάντουιτς με τα ψητά μανιτάρια και τη σος γιαουρτιού, είναι τόσο νόστιμο που θα ξεχάσετε ότι δεν περιέχει καθόλου κρέας.

Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης