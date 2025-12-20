Negroni - To κλασικό, σοβαρό κοκτέιλ με γιορτινή διάθεση
Negroni - To κλασικό, σοβαρό κοκτέιλ με γιορτινή διάθεση

Το negroni έχει τον τρόπο του να δείχνει επίκαιρο κάθε εποχή. Στις γιορτές, η πικρή του κομψότητα συμπληρώνει ιδανικά τα πιο πλούσια τραπέζια

Το negroni έχει τον τρόπο του να δείχνει επίκαιρο κάθε εποχή. Στις γιορτές, η πικρή του κομψότητα δένει ιδανικά με τη θαλπωρή του χειμώνα και συμπληρώνει τα πιο πλούσια τραπέζια. Η ισορροπία ανάμεσα στο gin το βερμούτ και το bitter παραμένει αμετακίνητη, αλλά τα αρώματα του πορτοκαλιού, οι βαθύτερες νότες και το σωστό σερβίρισμα το κάνουν μοναδικό. Ένα κοκτέιλ λιτό, σοβαρό και απόλυτα εορταστικό, που δεν χρειάζεται μεγάλες αλλαγές για να σταθεί στο επίκεντρο του τραπεζιού.

