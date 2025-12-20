Τα πρασοσέλινα και τα φρικασέ της γιορτής – 23 συνταγές για χριστουγεννιάτικη ζεστασιά
Τα πρασοσέλινα και τα φρικασέ της γιορτής – 23 συνταγές για χριστουγεννιάτικη ζεστασιά
Συνταγές που ταιριάζουν ιδανικά στο γιορτινό τραπέζι. Κλασικές και σύγχρονες εκδοχές με κρέας, ψάρι και θαλασσινά, γεμάτες άρωμα, νοστιμιά και παράδοση.
Το φρικασέ είναι από τα πιάτα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με το γιορτινό τραπέζι: λεμονάτο, χορταστικό, αρωματικό και πάντα φτιαγμένο για να μοιράζεται. Μαζί με το πρασοσέλινο, πρωταγωνιστεί σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και γιορτές, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κουζίνα ξέρει να είναι ταυτόχρονα απλή και μεγαλόπρεπη. Στις συνταγές που ακολουθούν, το φρικασέ συναντά κρέας, πουλερικά, ψάρια, θαλασσινά και χόρτα εποχής, σε πιάτα που αξίζουν θέση στο πιο στρωμένο τραπέζι της χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα