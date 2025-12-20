Τα πρασοσέλινα και τα φρικασέ της γιορτής – 23 συνταγές για χριστουγεννιάτικη ζεστασιά
CANTINA

Συνταγές που ταιριάζουν ιδανικά στο γιορτινό τραπέζι. Κλασικές και σύγχρονες εκδοχές με κρέας, ψάρι και θαλασσινά, γεμάτες άρωμα, νοστιμιά και παράδοση.

Το φρικασέ είναι από τα πιάτα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με το γιορτινό τραπέζι: λεμονάτο, χορταστικό, αρωματικό και πάντα φτιαγμένο για να μοιράζεται. Μαζί με το πρασοσέλινο, πρωταγωνιστεί σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και γιορτές, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κουζίνα ξέρει να είναι ταυτόχρονα απλή και μεγαλόπρεπη. Στις συνταγές που ακολουθούν, το φρικασέ συναντά κρέας, πουλερικά, ψάρια, θαλασσινά και χόρτα εποχής, σε πιάτα που αξίζουν θέση στο πιο στρωμένο τραπέζι της χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
