150 tips για σίγουρη γιορτινή επιτυχία: Ο πλήρης οδηγός από τις πρώτες ύλες έως το σερβίρισμα

Οι γιορτές έχουν τη δική τους τελετουργία – και ξεκινούν πάντα από την κουζίνα. Από τις πρώτες σκέψεις για το μενού μέχρι το τελευταίο ποτήρι που τοποθετείται στο τραπέζι, αποτελούν την προετοιμασία που μπορεί να γίνει είτε πηγή άγχους είτε καθαρή απόλαυση. Θέλουμε η γιορτινή οργάνωση να μετατραπεί σε μια διαδικασία απλή, απολαυστική και απολύτως ελεγχόμενη και για αυτό συγκεντρώσαμεπου συνθέτουν ένανΙδέες, συμβουλές, μυστικά και κανόνες που εγγυώνται ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά. Γιατί, όπως συμφωνούν οι γυναίκες guest σεφ του νέου τεύχους του Cantina, ο σωστός προγραμματισμός είναι το ήμισυ του παντός.