Αυτή την Κυριακή 21/12 με το Θέμα το νέο τεύχος του Cantina Magazine: 6 καταξιωμένες μαγείρισσες μπαίνουν στην κουζίνα μας
Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, 6 καταξιωμένες μαγείρισσες μπαίνουν στην κουζίνα μας και ετοιμάζουν «Τα Μενού των απολαύσεων»
Η κουζίνα είναι γένους θηλυκού, όπως και οι γιορτές. Γι’ αυτό ζητήσαμε από έξι γυναίκες της ελληνικής γαστρονομίας να δημιουργήσουν τα φετινά εορταστικά μας τραπέζια. Καθεμιά με τη δική της προσωπικότητα, το ξεχωριστό ύφος και τη μοναδική μαγειρική ματιά της. Όλες, όμως, μοιράζονται τον ίδιο σκοπό: να αναδείξουν τη δύναμη και τη σημασία της συνεύρεσης.
Τα μενού των απολαύσεων μαγειρεύουν οι:
Σταυριανή Ζερβακάκου
Κρίστυ Καραγεώργου
Νάντια Μακρυγιάννη
Εύα Μονοχάρη
Ελένη Σαράντη
Μάγκυ Ταμπακάκη
