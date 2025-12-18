Μαγειρεύω Χριστούγεννα: Η MamaTsita μάς μιλάει για το νέο βιβλίο της και μας προτείνει το πιο εύκολο εορταστικό μενού
CANTINA
mamatsita Γωγώ Παπαδιονυσίου

Μαγειρεύω Χριστούγεννα: Η MamaTsita μάς μιλάει για το νέο βιβλίο της και μας προτείνει το πιο εύκολο εορταστικό μενού

Η MamaTsita δεν χρειάζεται συστάσεις. Τη γνωρίσαμε από την τηλεόραση και έκτοτε την παρακολουθούμε -και την ακολουθούμε- στα social media

Μαγειρεύω Χριστούγεννα: Η MamaTsita μάς μιλάει για το νέο βιβλίο της και μας προτείνει το πιο εύκολο εορταστικό μενού
Τα πιάτα που προτείνει είναι εύκολα, εντυπωσιακά και πολύ νόστιμα. Πρόκειται για συνταγές που μπορούν να ετοιμάσουν όλοι και, κυρίως, είναι δοκιμασμένες από μία μαμά που, ούσα μονίμως στην… τσίτα, θέλει να προσφέρει το καλύτερο στην οικογένειά της, κόντρα στους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

