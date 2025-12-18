Σάντουιτς ολικής με αυγό, ανθότυρο, πελτέ ντομάτας και γαλοπούλα
CANTINA
Σάντουιτς Αυγό

Σάντουιτς ολικής με αυγό, ανθότυρο, πελτέ ντομάτας και γαλοπούλα

Ένα σάντουιτς με ελληνικά προϊόντα, που αποτελεί ολοκληρωμένο γεύμα, πλήρης νοστιμιάς και θρεπτικότητας

Σάντουιτς ολικής με αυγό, ανθότυρο, πελτέ ντομάτας και γαλοπούλα
Διαδικασία

Βήμα 1
Φρυγανίζουμε ελαφρά τις φέτες ψωμιού στο γκριλ.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης