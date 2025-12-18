Βελουτέ κάστανου με καραμελωμένες γλυκοπατάτες
CANTINA
Βελουτέ σούπα Κάστανα Γλυκοπατάτα

Βελουτέ κάστανου με καραμελωμένες γλυκοπατάτες

Μια βελουτέ σούπα κάστανου με καραμελωμένες γλυκοπατάτες, μπέικον και αρωματικά λαχανικά. Ζεστή, κρεμώδης και ιδανική για το κυριακάτικο και γιορτινό τραπέζι

Βελουτέ κάστανου με καραμελωμένες γλυκοπατάτες
Διαδικασία

Βήμα 1
Γλυκοπατάτες: Σε ένα πυρέξ που αλείφουμε καλά με το βούτυρο στρώνουμε τις γλυκοπατάτες. Σε ένα μπολ χτυπάμε καλά τα υπόλοιπα υλικά και περιχύνουμε τις γλυκοπατάτες. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 1 ώρα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νεράκι.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης