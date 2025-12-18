12 σημαντικές ερωτήσεις για το κρασί

Πώς επιλέγουμε κρασί για το γιορτινό τραπέζι; Τι σερβίρουμε σε μπουφέ; Τι κάνουμε τα αφρώδη και ποια είναι η σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος; Ε, γι’ αυτά και άλλα πολλά, εδώ οι απαντήσεις, συγκεντρωμένες.