Όσπρια, ζυμαρικά, πίτες και αυγά σε 5 συνταγές από τον Μανώλη Παπουτσάκη
CANTINA
Όσπρια ζυμαρικά Μανώλης Παπουτσάκης

Όσπρια, ζυμαρικά, πίτες και αυγά σε 5 συνταγές από τον Μανώλη Παπουτσάκη

Ο Μανώλης Παπουτσάκης μας προτείνει αυθεντικές κρητικές συνταγές που τιμούν την πρώτη ύλη και τη γεύση του τόπου τους, μαγειρεμένες με σύγχρονη προσέγγιση

Όσπρια, ζυμαρικά, πίτες και αυγά σε 5 συνταγές από τον Μανώλη Παπουτσάκη
Πιάτα εμπνευσμένα από την καθημερινή κρητική κουζίνα, που συνδυάζουν τη διατροφική αξία με τη νοστιμιά στο καθημερινό μας τραπέζι.

Χυλοπίτες χειροποίητες με καμένο βούτυρο
Τα φρέσκα ζυμαρικά αποτελούν ένα από τα καλύτερα υλικά που μπορούμε να απολαύσουμε και γι’ αυτό σας έχουμε τη συνταγή για χυλοπίτες χειροποίητες, με καμένο βούτυρο. Ένα πιάτο απλό, αλλά γεμάτο νοστιμιά. 

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
