COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Iδανική λύση για όσους επιθυμούν κορυφαία εμπειρία internet σε όλα τα δωμάτια ή στους ορόφους του σπιτιού
Με εξοπλισμό, που φέρνει αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM, διασφαλίζει κάλυψη WiFi παντού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος.
Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα COSMOTE FTTR Router και ένα COSMOTE FTTR Access Point (σημείο πρόσβασης) με τη μίσθωσή του να ανέρχεται σε 6€/μήνα. Κάθε επιπλέον Access Point μισθώνεται 2€/μήνα. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη μπορούν να τοποθετηθούν έως και 16 FTTR Access Points. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τμ, μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 Access Points. Η υπηρεσία εξασφαλίζει μικρό latency για gaming υψηλών απαιτήσεων χωρίς κολλήματα, video streaming και παρακολούθηση 4Κ ταινιών, καθώς και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για χρήση internet ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται στον χώρο.
