Γεμιστά κρεμμύδια με μπεσαμέλ και γραβιέρα
Γεμιστά κρεμμύδια με μπεσαμέλ και γραβιέρα
Λαχταριστά γεμιστά κρεμμύδια με βελούδινη μπεσαμέλ, γραβιέρα και καραμελωμένο κρεμμύδι. Μια ξεχωριστή, αρωματική συνταγή για το κυριακάτικο ή γιορτινό τραπέζι
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Στρώνουμε χοντρό αλάτι στη βάση 4 ατομικών πυρίμαχων σκευών (ή σε ένα ταψί) ώστε τα κρεμμύδια να στέκονται όρθια. Πλένουμε τα κρεμμύδια και τα βάζουμε σε κάθε σκεύος πάνω από το αλάτι. Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Στρώνουμε χοντρό αλάτι στη βάση 4 ατομικών πυρίμαχων σκευών (ή σε ένα ταψί) ώστε τα κρεμμύδια να στέκονται όρθια. Πλένουμε τα κρεμμύδια και τα βάζουμε σε κάθε σκεύος πάνω από το αλάτι. Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα