16 αλμυρές και γλυκές συνταγές για τη βασιλόπιτα του 2026
16 αλμυρές και γλυκές συνταγές για τη βασιλόπιτα του 2026
Από σοκολατένιο κέικ και ανεβατή ζύμη μέχρι πίτα με κρεατικά, η βασιλόπιτα γίνεται αφορμή για πειραματισμό χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της
Συγκεντρώσαμε 16 συνταγές, γλυκές και αλμυρές, παραδοσιακές αλλά και πιο σύγχρονες, για κάθε τραπέζι και κάθε γούστο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα