Felicità: Στο Ρουφ για αυθεντικό aperitivo και sharing πιάτα
Στο Ρουφ, σε έναν χώρο με industrial χαρακτήρα, το Felicità εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί ως κάτι περισσότερο από ένα aperitivo bar
Από aperitivo μέχρι classics: Η δημιουργική λίστα του Felicità
Στον κόσμο των κοκτέιλ, η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, αφοσιωμένος στο bartending, δημιουργεί στο μαγαζί πλήθος aperitivo, αλλά και πειραγμένων classics. Ακόμα και όταν πρόκειται για ποτά χωρίς αλκοόλ, οι επιλογές είναι αρκετές με το Via Veneto να ξεχωρίζει. Ελαφρύ και αρωματικό με νότες λεβάντας, ευκαλύπτου, πορτοκαλιού και κάρδαμου, και τη φρεσκάδα της σόδας αχλαδιού να συμπληρώνει τη γεύση. Κάθε υλικό του κοκτέιλ έχει λόγο ύπαρξης και συμβάλλει σε ένα πολύπλοκο και ισορροπημένο αποτέλεσμα, που αποδεικνύει ότι τα μη αλκοολούχα ποτά μπορούν να έχουν βάθος και χαρακτήρα.
