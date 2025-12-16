Felicità: Στο Ρουφ για αυθεντικό aperitivo και sharing πιάτα
CANTINA
Felicità Ρουφ

Felicità: Στο Ρουφ για αυθεντικό aperitivo και sharing πιάτα

Στο Ρουφ, σε έναν χώρο με industrial χαρακτήρα, το Felicità εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί ως κάτι περισσότερο από ένα aperitivo bar

Felicità: Στο Ρουφ για αυθεντικό aperitivo και sharing πιάτα
Από aperitivo μέχρι classics: Η δημιουργική λίστα του Felicità

Στον κόσμο των κοκτέιλ, η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, αφοσιωμένος στο bartending, δημιουργεί στο μαγαζί πλήθος aperitivo, αλλά και πειραγμένων classics. Ακόμα και όταν πρόκειται για ποτά χωρίς αλκοόλ, οι επιλογές είναι αρκετές με το Via Veneto να ξεχωρίζει. Ελαφρύ και αρωματικό με νότες λεβάντας, ευκαλύπτου, πορτοκαλιού και κάρδαμου, και τη φρεσκάδα της σόδας αχλαδιού να συμπληρώνει τη γεύση. Κάθε υλικό του κοκτέιλ έχει λόγο ύπαρξης και συμβάλλει σε ένα πολύπλοκο και ισορροπημένο αποτέλεσμα, που αποδεικνύει ότι τα μη αλκοολούχα ποτά μπορούν να έχουν βάθος και χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης