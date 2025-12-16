Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
CANTINA
Χριστουγεννιάτικα γλυκά Κουραμπιέδες Μελομακάρονα

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες

Αναζητήσαμε στα ράφια των supermarket και στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, για να βρούμε πόσο κοστίζουν φέτος.

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες

Κάθε χρόνο τα χριστουγεννιάτικα γλυκά πρωταγωνιστούν στις εορταστικές μας αναζητήσεις. Η αιώνια διαμάχη των οπαδών του μελομακάρονου και των οπαδών του κουραμπιέ καλά κρατεί και οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν. Ωστόσο, όλοι συμφωνούμε πως αν δεν μπουν τα αρώματα και οι γεύσεις τους στα σπίτια, δεν καταλαβαίνουμε γιορτές, οπότε το ζητούμενο είναι εάν θα επιλέξουμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι ή έαν θα τα προμηθευτούμε έτοιμα από κάποιο κατάστημα.

Για να βοηθήσουμε στην απόφασή σας, κάναμε έρευνα στα ράφια των supermarket και των ζαχαροπλαστείων και βρήκαμε πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης