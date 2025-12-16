Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες

Κάθε χρόνο τα χριστουγεννιάτικα γλυκά πρωταγωνιστούν στις εορταστικές μας αναζητήσεις. Η αιώνια διαμάχη των οπαδών του μελομακάρονου και των οπαδών του κουραμπιέ καλά κρατεί και οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν. Ωστόσο, όλοι συμφωνούμε πως αν δεν μπουν τα αρώματα και οι γεύσεις τους στα σπίτια, δεν καταλαβαίνουμε γιορτές, οπότε το ζητούμενο είναι εάν θα επιλέξουμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι ή έαν θα τα προμηθευτούμε έτοιμα από κάποιο κατάστημα.

Για να βοηθήσουμε στην απόφασή σας, κάναμε έρευνα στα ράφια των supermarket και των ζαχαροπλαστείων και βρήκαμε πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.



