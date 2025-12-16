Mont Blanc
CANTINA
Mont Blanc

Mont Blanc

Η Mont Blanc είναι ένα εκλεπτυσμένο γαλλικό γλυκό με τραγανή μαρέγκα, αρωματική κρέμα κάστανο, μαρμελάδα και πλούσια υφή, ιδανικό για ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο

Mont Blanc
Διαδικασία

Βήμα 1
Μαρέγκα: Χτυπάμε με μίξερ το ασπράδι με 50 γρ. ζάχαρη και μόλις γίνει σφιχτή μαρέγκα ενσωματώνουμε μέσα με μια μαρίζ την υπόλοιπη ζάχαρη και το κορν φλάουρ.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης