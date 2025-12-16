Mont Blanc
Mont Blanc
Η Mont Blanc είναι ένα εκλεπτυσμένο γαλλικό γλυκό με τραγανή μαρέγκα, αρωματική κρέμα κάστανο, μαρμελάδα και πλούσια υφή, ιδανικό για ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο
Διαδικασία
Βήμα 1
Μαρέγκα: Χτυπάμε με μίξερ το ασπράδι με 50 γρ. ζάχαρη και μόλις γίνει σφιχτή μαρέγκα ενσωματώνουμε μέσα με μια μαρίζ την υπόλοιπη ζάχαρη και το κορν φλάουρ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Βήμα 1
Μαρέγκα: Χτυπάμε με μίξερ το ασπράδι με 50 γρ. ζάχαρη και μόλις γίνει σφιχτή μαρέγκα ενσωματώνουμε μέσα με μια μαρίζ την υπόλοιπη ζάχαρη και το κορν φλάουρ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα