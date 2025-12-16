Πουρές γλυκοπατάτας: Η βελούδινη συνταγή που ταιριάζει στο γιορτινό τραπέζι
Ο πουρές γλυκοπατάτας ταιριάζει πολύ στο γιορτινό τραπέζι καθώς ξεχωρίζει όχι μόνο για το υπέροχο λαμπερό του χρώμα αλλά και για τη γλυκιά γεύση του

Ο πουρές γλυκοπατάτας ταιριάζει πολύ στο γιορτινό τραπέζι καθώς ξεχωρίζει όχι μόνο για το υπέροχο λαμπερό του χρώμα αλλά και για τη γλυκιά γεύση του. Βέβαια, η γλυκοπατάτα γενικότερα, δεν είναι σημαντική μόνο για τα ξεχωριστά πιάτα που μας δίνει, άλλα και για τα πολλαπλά της οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι, πέρα από τις γιορτές μπορείτε να την επιλέγετε τις φορές που θα τη βρίσκετε στους πάγκο της λαϊκής αγοράς και να τη μαγειρεύετε όπως θα κάνατε και με τις κοινές πατάτες, στον φούρνο, τσιπς ή, εν προκειμένω, βελούδινο πουρέ.

