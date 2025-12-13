Μαγειρεύουμε τρεις αυθεντικά γιορτινές γεύσεις για το τραπέζι των Χριστουγέννων
CANTINA

Μαγειρεύουμε τρεις αυθεντικά γιορτινές γεύσεις για το τραπέζι των Χριστουγέννων

Με λίγα καλά υλικά και την ποιότητα της Arla να διατρέχει διακριτικά κάθε πιάτο, το μενού αποκτά συνοχή, χαρακτήρα και μια αίσθηση «σπιτικής πολυτέλειας»

Μαγειρεύουμε τρεις αυθεντικά γιορτινές γεύσεις για το τραπέζι των Χριστουγέννων
Ξεκινάμε με μια βελουτέ σελινόριζας με μήλα και κάστανα, ένα πιάτο-αγκαλιά που ζεσταίνει τον καλεσμένο από την πρώτη κουταλιά - ειδικά όταν εμπλουτίζεται με την απαλότητα του Arla Φρέσκου Τυριού Κρέμα. Συνεχίζουμε με ένα ribeye που αφήνει το άρωμα του βουτύρου Lurpak να αναδείξει την ένταση του κρέατος, δίνοντας στο τραπέζι την απαραίτητη «γιορτινή» κορύφωση. Και για συνοδευτικό με το ζουμερό κρέας, ετοιμάζουμε ένα γαλλικό γκρατέν με πατάτες ντοφινουάζ, όπου το αυθεντικό δανέζικο σκληρό τυρί Arla δίνει εκείνη τη χρυσαφένια, φίνα κρούστα που κάνει τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
