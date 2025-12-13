Το εορταστικό spritz που «φωτίζει» το γιορτινό τραπέζι
CANTINA
Spritz

Το εορταστικό spritz που «φωτίζει» το γιορτινό τραπέζι

Ένα spritz έχει πάντα τον τρόπο να αλλάζει την ατμόσφαιρα. Φέρνει χρώμα, φως και εκείνη τη ζωηρή πρώτη γουλιά που κάνει όλους να χαμογελούν

Το εορταστικό spritz που «φωτίζει» το γιορτινό τραπέζι
Ό,τι και αν σερβίρουμε στις γιορτές, ένα spritz έχει πάντα τον τρόπο να αλλάζει την ατμόσφαιρα. Φέρνει χρώμα, φως και εκείνη τη ζωηρή πρώτη γουλιά που κάνει όλους να χαμογελούν πριν καν φτάσει στο τραπέζι το ζεστό φαγητό. Με λίγα υλικά και ένα twist της εποχής, φτιάχνουμε ένα εορταστικό spritz, ιδανικό για όλες τις ημέρες των εορτών, προσδίδοντας στυλ και ανεπιτήδευτη φινέτσα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης