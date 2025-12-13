Το εορταστικό spritz που «φωτίζει» το γιορτινό τραπέζι
Ένα spritz έχει πάντα τον τρόπο να αλλάζει την ατμόσφαιρα. Φέρνει χρώμα, φως και εκείνη τη ζωηρή πρώτη γουλιά που κάνει όλους να χαμογελούν
Ό,τι και αν σερβίρουμε στις γιορτές, ένα spritz έχει πάντα τον τρόπο να αλλάζει την ατμόσφαιρα. Φέρνει χρώμα, φως και εκείνη τη ζωηρή πρώτη γουλιά που κάνει όλους να χαμογελούν πριν καν φτάσει στο τραπέζι το ζεστό φαγητό. Με λίγα υλικά και ένα twist της εποχής, φτιάχνουμε ένα εορταστικό spritz, ιδανικό για όλες τις ημέρες των εορτών, προσδίδοντας στυλ και ανεπιτήδευτη φινέτσα.
