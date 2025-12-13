Παπαϊωάννου στην Κηφισιά - Η ευγένεια της θαλασσινής κουζίνας σε πρώτο πλάνο
Παπαϊωάννου στην Κηφισιά - Η ευγένεια της θαλασσινής κουζίνας σε πρώτο πλάνο
Στο Κεφαλάρι, το ρεύμα του αστικού κλασικισμού συνδυάζεται με την διαχρονική γοητευτική θαλασσινή κουζίνα του Γιώργου Παπαϊωάννου.
Σε έναν πανέμορφο χώρο στο Κεφαλάρι το ρεύμα του αστικού κλασικισμού συνδυάζεται με την διαχρονική γοητευτική θαλασσινή κουζίνα του Γιώργου Παπαϊωάννου.
Στο αχανές εστιατορικό σύμπαν του λεκανοπεδίου ο Γιώργος Παπαϊωάννου και ο όμιλος S-One του Δήμου Στασινόπουλου αποδεικνύουν περίτρανα πως η κορυφαία πρώτη ύλη και η ευγενική διαχείριση αυτής, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι στην αναζήτηση μιας εξαιρετικής θαλασσινής γαστρονομικής εμπειρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα