Παπαϊωάννου στην Κηφισιά - Η ευγένεια της θαλασσινής κουζίνας σε πρώτο πλάνο
Παπαϊωάννου στην Κηφισιά - Η ευγένεια της θαλασσινής κουζίνας σε πρώτο πλάνο

Στο Κεφαλάρι, το ρεύμα του αστικού κλασικισμού συνδυάζεται με την διαχρονική γοητευτική θαλασσινή κουζίνα του Γιώργου Παπαϊωάννου.

Σε έναν πανέμορφο χώρο στο Κεφαλάρι το ρεύμα του αστικού κλασικισμού συνδυάζεται με την διαχρονική γοητευτική θαλασσινή κουζίνα του Γιώργου Παπαϊωάννου.

Στο αχανές εστιατορικό σύμπαν του λεκανοπεδίου ο Γιώργος Παπαϊωάννου και ο όμιλος S-One του Δήμου Στασινόπουλου αποδεικνύουν περίτρανα πως η κορυφαία πρώτη ύλη και η ευγενική διαχείριση αυτής, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι στην αναζήτηση μιας εξαιρετικής θαλασσινής γαστρονομικής εμπειρίας.

