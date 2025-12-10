Σπαθόλαδο: Το παραδοσιακό θεραπευτικό έλαιο στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO
Η εγγραφή του σπαθόλαδου στο Εθνικό Ευρετήριο αναγνωρίζει όχι μόνο το παρασκεύασμα, αλλά και το σύνολο της γνώσης που το συνοδεύει

Το σπαθόλαδο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές λαϊκής ιατρικής της Ελλάδας, εντάχθηκε ως στοιχείο στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Πολιτισμού, εντάχθηκαν τρία νέα στοιχεία, εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003). Στόχος είναι η ανάδειξη πρακτικών που μεταφέρονται προφορικά και διαμορφώνουν την ταυτότητα των τοπικών κοινοτήτων.

