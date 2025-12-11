Prosou: Αλλαντικά ωρίμασης χωρίς πρόσθετα από τη Νέα Αρτάκη - και είναι εξαιρετικά

Χωρίς πρόσθετα, χωρίς βιασύνη. Το Prosou στη Νέα Αρτάκη δημιουργεί αλλαντικά φυσικής ωρίμασης με καθαρή γεύση και υψηλή τεχνική, σε μια μικρή μονάδα που αξίζει προσοχή.

Guanciale, coppa, lomo, pancetta… Αν φανταστήκατε ότι ταξιδεύουμε κάπου ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία, αυτή τη φορά ο προορισμός είναι πολύ πιο κοντά. Μόλις μέχρι τη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, όπου ένα μικρό εργαστήριο φυσικής ωρίμασης φτιάχνει αλλαντικά που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.



