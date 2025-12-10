Φιλέτο Wellington: Βήμα - βήμα η τεχνική μιας γιορτινής εξτραβαγκάντζας

Ένα απ’ τα πιο εντυπωσιακά πιάτα που θα εμφανιστούν σε γιορτινά τραπέζια (και όχι μόνον) είναι αναμφισβήτητα το φιλέτο Wellington. Ένα μοσχαρίσιο φιλέτο, τυλιγμένο με ψιλοκομμένα μανιτάρια και ψημένο αριστοτεχνικά μέσα σε φύλλο σφολιάτας. Σε κάποιες εκδοχές της συνταγής, γύρω απ’ το φιλέτο απλώνεται πατέ χήνας και από πάνω απ’ τα μανιτάρια, τυλίγεται προσιούτο.

Εκλεκτά υλικά που χρειάζονται προσοχή και πολύ ιδιαίτερες τεχνικές, για να δημιουργήσουν αυτή την γιορτινή εξτραβαγκάντζα.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr