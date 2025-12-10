Φιλέτο Wellington: Βήμα - βήμα η τεχνική μιας γιορτινής εξτραβαγκάντζας
CANTINA
Φιλέτο Wellington Wellington μοσχαρίσιο φιλέτο

Φιλέτο Wellington: Βήμα - βήμα η τεχνική μιας γιορτινής εξτραβαγκάντζας

Ένα απ’ τα πιο εντυπωσιακά πιάτα που θα εμφανιστούν σε γιορτινά τραπέζια (και όχι μόνον) είναι αναμφισβήτητα το φιλέτο Wellington

Φιλέτο Wellington: Βήμα - βήμα η τεχνική μιας γιορτινής εξτραβαγκάντζας

Ένα απ’ τα πιο εντυπωσιακά πιάτα που θα εμφανιστούν σε γιορτινά τραπέζια (και όχι μόνον) είναι αναμφισβήτητα το φιλέτο Wellington. Ένα μοσχαρίσιο φιλέτο, τυλιγμένο με ψιλοκομμένα μανιτάρια και ψημένο αριστοτεχνικά μέσα σε φύλλο σφολιάτας. Σε κάποιες εκδοχές της συνταγής, γύρω απ’ το φιλέτο απλώνεται πατέ χήνας και από πάνω απ’ τα μανιτάρια, τυλίγεται προσιούτο.

Εκλεκτά υλικά που χρειάζονται προσοχή και πολύ ιδιαίτερες τεχνικές, για να δημιουργήσουν αυτή την γιορτινή εξτραβαγκάντζα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης