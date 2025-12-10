Ydoron: Το νέο θαλασσινό steak house της οδού Ερμού
CANTINA
Ydoron Ψάρια Εστιατόρια

Ydoron: Το νέο θαλασσινό steak house της οδού Ερμού

Το Ydoron παρουσιάζει μια νέα πρόταση αφιερωμένη στη θαλασσινή απόλαυση μέσα από την επιστήμη της τεχνικής και την δύναμη της γεύσης

Ydoron: Το νέο θαλασσινό steak house της οδού Ερμού
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό γαστρονομικό project που ανατρέπει τα δεδομένα της ψαροφαγίας, προσεγγίζοντας το ψάρι με τη λογική και τη φινέτσα ενός steakhouse. To Ydoron βρίσκεται στον δεύτερο όροφο ενός ιστορικού αρχοντικού στην οδό Ερμού 92-94. Την πρώην κατοικία του Έλληνα αρχαιολόγου Κυριάκου Πιττάκη, θεμελιωτή της ελληνικής αρχαιολογίας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης