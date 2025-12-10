Ydoron: Το νέο θαλασσινό steak house της οδού Ερμού
Το Ydoron παρουσιάζει μια νέα πρόταση αφιερωμένη στη θαλασσινή απόλαυση μέσα από την επιστήμη της τεχνικής και την δύναμη της γεύσης
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό γαστρονομικό project που ανατρέπει τα δεδομένα της ψαροφαγίας, προσεγγίζοντας το ψάρι με τη λογική και τη φινέτσα ενός steakhouse. To Ydoron βρίσκεται στον δεύτερο όροφο ενός ιστορικού αρχοντικού στην οδό Ερμού 92-94. Την πρώην κατοικία του Έλληνα αρχαιολόγου Κυριάκου Πιττάκη, θεμελιωτή της ελληνικής αρχαιολογίας.
