Τι είναι τα Turkish Pasta που έγιναν viral στις ΗΠΑ το 2025
Τι είναι τα Turkish Pasta που έγιναν viral στις ΗΠΑ το 2025
Το 2025, ανάμεσα σε δεκάδες τάσεις της μαγειρικής που ξεπήδησαν από το TikTok και το Instagram, ένα πιάτο αναδείχθηκε απροσδόκητα στο απόλυτο αγαπημένο του αμερικανικού κοινού
Το πιάτο αυτό, που συνδυάζει μεσογειακές επιρροές με την άνεση του comfort food, κατάφερε να γίνει viral μέσα σε λίγες εβδομάδες, δημιουργώντας έναν διατροφικό «πυρετό» σε όλη τη Βόρεια Αμερική.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE