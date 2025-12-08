Το πιο νόστιμο δώρο της χρονιάς από την COSMOTE TELEKOM: 2€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία BOX
Η πιο γευστική περίοδος του χρόνου μόλις έγινε… ακόμη καλύτερη!
Καθώς τα Χριστουγεννιάτικα φωτάκια ανάβουν σε κάθε γειτονιά και οι γιορτινές μυρωδιές μας βάζουν σε mood απόλαυσης, η COSMOTE TELEKOM φέρνει μια προσφορά που κάνει τα γιορτινά τραπέζια –αλλά και τις cozy στιγμές στο σπίτι– ακόμη πιο λαχταριστές.
Οι συνδρομητές της εταιρείας σε σταθερή, κινητή ή καρτοκινητή απολαμβάνουν έκπτωση 2€ σε κάθε παραγγελία στο BOX.
Η πρόσβαση στην προσφορά γίνεται μέσα από το app της COSMOTE TELEKOM, όπου στο MAGENTA MOMENTS (ενότητα “Moments”) περιμένει το κουπόνι των 2€. Από την πρώτη κιόλας παραγγελία, οι συνδρομητές εξασφαλίζουν τη γιορτινή τους έκπτωση, η οποία ισχύει για 7 ημέρες, με ελάχιστη παραγγελία 7€ και πληρωμή με κάρτα. Έτσι, κάθε εβδομάδα κρύβει ένα δώρο: από ένα ζεστό πρωινό καφέ σε μια παγωμένη μέρα, μέχρι το χριστουγεννιάτικο comfort food που λαχταράμε μετά το shopping.
