Cinnamon rolls: Γεύση νοσταλγίας σε 6+1 συνταγές που αγαπήσατε το 2025

Για πολλούς, η μυρωδιά της κανέλας έχει μια απλή αλλά ισχυρή δύναμη καθώς ξυπνά στιγμές που μοιάζουν μακρινές, από σχολικά κυλικεία μέχρι σπιτικές κουζίνες όπου ο χρόνος έμοιαζε πιο αργός. Αυτή η «γεύση νοσταλγίας» ήταν ο λόγος που τα cinnamon rolls βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο το 2025. Έγιναν το comfort γλυκό της χρονιάς, στηρίζοντας την άνοδο της νέας απλότητας, της αισθητικής που γράφει στο Instagram, αλλά και του ζήλου με τον οποίο τα ελληνικά microbakeries επανέφεραν τις αργές ζύμες και το φυσικό προζύμι στην καθημερινότητα.

Ανάμεσα στις δεκάδες εκδοχές που δοκιμάστηκαν, με shared posts, stories, reels και πίσω από ατέλειωτες ουρές στα μικρά αρτοποιεία της πόλης, πέντε συν μία συνταγές κατάφεραν να ξεχωρίσουν πραγματικά. Ήταν αυτές που επιστρέφατε ξανά και ξανά. Οι πιο διαβασμένες, οι πιο αποθηκευμένες, οι πιο «δοκιμασμένες» από το κοινό του Cantina.



