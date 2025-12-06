24 ώρες στα Άκρα για τα χριστουγεννιάτικα γλυκά του
24 ώρες στα Άκρα για τα χριστουγεννιάτικα γλυκά του
«Τα μελομακάρονα είναι μια πειραγμένη συνταγή της γιαγιάς από την Κρήτη»
Επισκεφθήκαμε τα Άκρα, για το νέο μας «24ωρο» και τις ανάγκες του πιο γλυκού ρεπορτάζ της χρονιάς. Βρεθήκαμε ανάμεσα σε αρώματα, σιρόπια και κρέμες από το ξημέρωμα μέχρι το κλείσιμο, για να καταγράψουμε όσα θαυμαστά συμβαίνουν στο ζαχαροπλαστείο του εστιατορίου αυτές τις γιορτινές ημέρες.
Ο Σπύρος Πεδιαδιτάκης και η ομάδα του δίνουν νέα πνοή στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Οι συνταγές έρχονται στη ζωή με βιολογικά υλικά, πάθος και μια χορογραφία ακριβείας μέσα σε λίγα τετραγωνικά.
