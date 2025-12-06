Πουτίγκα: Μια γαστρονομική ιστορία και μια συνταγή που φλερτάρει με την παράδοση
CANTINA
πουτίγκα Βρετανική πουτίγκα

Πουτίγκα: Μια γαστρονομική ιστορία και μια συνταγή που φλερτάρει με την παράδοση

Η πουτίγκα έχει ιστορία πιο πλούσια από τη γεύση της. Οι πιθανές διαδρομές και μια σύγχρονη συνταγή με κάστανα που αξίζει να δοκιμάσετε.

Πουτίγκα: Μια γαστρονομική ιστορία και μια συνταγή που φλερτάρει με την παράδοση
Η λέξη πουτίγκα πιθανόν να φέρνει στο νου το βρετανικό Christmas pudding, όμως στην Ελλάδα θυμίζει περισσότερο καρυδόπιτα με κρέμα. Μπορεί να είναι ένα ζουμερό γλυκό με καρπούς ή μια οικογενειακή συνταγή που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Αυτή η ασάφεια είναι και η ουσία της ιστορίας καθώς η πουτίγκα δεν μπήκε ποτέ στην ελληνική κουζίνα ως σταθερή συνταγή.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης