Μοσχάρι στιφάδο
Μοσχάρι στιφάδο
Το μοσχάρι στιφάδο δεν θέλει πολλές συστάσεις. Είναι από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, το οποίο μάς δίνει τη λύση όταν ψάχνουμε ένα νόστιμο και εντυπωσιακό φαγητό
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση κατά μήκος, τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με καπνιστή πάπρικα, λίγο αλάτι και λίγη ζάχαρη και τα περνάμε από δυνατό γκριλ για 20'. Τα αφήνουμε στην άκρη.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση κατά μήκος, τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με καπνιστή πάπρικα, λίγο αλάτι και λίγη ζάχαρη και τα περνάμε από δυνατό γκριλ για 20'. Τα αφήνουμε στην άκρη.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα