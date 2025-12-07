Το μοσχάρι στιφάδο δεν θέλει πολλές συστάσεις. Είναι από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, το οποίο μάς δίνει τη λύση όταν ψάχνουμε ένα νόστιμο και εντυπωσιακό φαγητό