Αγίου Νικολάου: Ένα σύγχρονο, θαλασσινό μενού που ανοίγει την αυλαία των εορτών
Η γιορτή του Αγίου Νικολάου γίνεται η αφορμή για ένα σύγχρονο θαλασσινό μενού με πέντε εκλεπτυσμένα πιάτα που ανοίγουν την αυλαία των εορτών
Η ημέρα του Αγίου Νικολάου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ναυτοσύνη και τη ζωή των ναυτικών. Σχεδόν κάθε νησί ή παραθαλάσσια περιοχή διαθέτει μια εκκλησία αφιερωμένη σε αυτόν, χτισμένη συχνά με θέα στη θάλασσα για να προστατεύει όσους ταξιδεύουν. Οι οικογένειες των ναυτικών τιμούσαν τη μέρα με φαγητά που αντλούσαν από το υγρό στοιχείο. Ψάρια ψητά ή πλακί, κακαβιά, μπακαλιάρο με σκορδαλιά και απλά λευκά πιάτα που συμβόλιζαν καθαρότητα και ασφάλεια.
Μέσα σε αυτή την παράδοση εντάσσεται και το δικό μας μενού με πέντε στάδια. Θαλασσινό στον πυρήνα του, σύγχρονο στην εκτέλεση και με μια λεπτή γιορτινή λάμψη που ανοίγει την αυλαία για όσα ακολουθούν τις επόμενες ημέρες.
Δείτε το μενού στο cantina.protothema.gr
