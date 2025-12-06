Orecchiette με αντζούγιες και πεκορίνο από τον Giovanni Scaraggi
Orecchiette Giovanni Scaraggi ιταλικά ζυμαρικά

Orecchiette με αντζούγιες και πεκορίνο από τον Giovanni Scaraggi

Ο σεφ Giovanni Scaraggi μάς δίνει τη συνταγή για να φτιάξουμε orecchiette, τα ζυμαρικά με καταγωγή από την Απούλια της νότιας Ιταλίας, με αντζούγιες και πεκορίνο

Orecchiette με αντζούγιες και πεκορίνο από τον Giovanni Scaraggi
Διαδικασία
Βήμα 1
Καθαρίζουμε τα γαυράκια, αφαιρούμε τα κεφάλια και τα κόκαλα, τα πλένουμε προσεκτικά και τα στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Πλένουμε τα ντοματίνια και τα κόβουμε σε ροδέλες ή στη μέση, ανάλογα με το μέγεθός τους.

