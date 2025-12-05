Χριστουγεννιάτικο μωσαϊκό

Το μωσαϊκό είναι ένα αγαπημένο γλυκό, μικρών και μεγάλων που μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε κάθε εορταστικό τραπέζι. Σε αυτή τη συνταγή το φτιάχνουμε με κακάο ΙΟΝ και κλασική κουβερτούρα ΙΟΝ