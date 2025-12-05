Μιλάνο: 5 επιλεγμένα εστιατόρια για να φάμε όπως οι ντόπιοι

Το Μιλάνο, η πρωτεύουσα του ιταλικού βορρά, είναι συνώνυμο της κουλτούρας και της υψηλής αισθητικής. Μόδα, τέχνη και λάμψη χαρακτηρίζουν αυτήν την πόλη