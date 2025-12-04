Σας αρέσει το miso; Μπορείτε να το φτιάξετε και με ελληνικά όσπρια στο σπίτι

Η ιστορία του miso ξεκινά από την Κίνα ως “jiang”, πριν υιοθετηθεί από την Ιαπωνία τον 7ο αιώνα, όπου και εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής διατροφής