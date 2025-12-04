Σας αρέσει το miso; Μπορείτε να το φτιάξετε και με ελληνικά όσπρια στο σπίτι
Η ιστορία του miso ξεκινά από την Κίνα ως “jiang”, πριν υιοθετηθεί από την Ιαπωνία τον 7ο αιώνα, όπου και εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής διατροφής
Από εκεί, με τον αργό αλλά σταθερό ρυθμό της παγκοσμιοποίησης, έφτασε στην Ευρώπη μέσα από εστιατόρια και καταστήματα ασιατικών προϊόντων, για να αναδειχθεί τελικά σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «εργαλεία» της σύγχρονης κουζίνας. Στην Ελλάδα συναντάται πιο συστηματικά από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, όταν πλέον η σούπα miso και οι umami sauce έγιναν σχεδόν mainstream σε πολλά μενού. Έτσι, το miso από πάστα και «ταπεινό» καρύκευμα της Άπω Ανατολής, μεταμορφώνεται σήμερα σ' ένα εργαλείο δημιουργικότητας για σεφ, foodies, vegans και όσους αγαπούν τα προϊόντα ζύμωσης, προσφέροντας ένα umami ταξίδι, με ελληνική fusion ταυτότητα.
