Η ζάχαρη δεν είναι μόνο λευκή, καστανή και μαύρη - Υπάρχουν τουλάχιστον 12 είδη

Ζάχαρη σε όλες τις μορφές της: λευκή, καστανή, μαύρη, καρύδας και φοίνικα. Ένας πρακτικός οδηγός για τις διαφορές, τη γεύση και τη χρήση κάθε τύπου