Σεκέρ παρέ: Το πολίτικο γλυκό που θυμίζει «σιροπιαστό κουραμπιέ» – Η ιστορία και η συνταγή του

Σεκέρ παρέ (şekerpare) σημαίνει «κομμάτι ζάχαρης» και αυτό ακριβώς ήταν ανέκαθεν. Ένα μικρό, σιροπιαστό κέρασμα που συνόδευε τον καφέ ή το τσάι ως ένδειξη φιλοξενίας. Η διαδρομή του όμως είναι πιο σύνθετη από όσο δείχνει η συνταγή του.

Το σεκέρ παρέ και η ιστορία του

Μια πλευρά της ιστορίας θέλει να πήρε το όνομά του από την Σεκέρ Παρέ, την έβδομη σύζυγο (Χασεκί Σουλτάν) του σουλτάνου Ιμπραήμ Α΄ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είχε αρμένικη καταγωγή και ήταν παχουλή. Όπως και αν έχει, οι ιστορικές αναφορές τοποθετούν το σεκέρ παρέ στην κουζίνα του παλατιού, όπου τα γλυκά με σιρόπι, τα αμυγδαλωτά και τα γλυκίσματα με ξηρούς καρπούς θεωρούνταν ένδειξη πολυτέλειας. Η χρήση της ζάχαρης, που εκείνα τα χρόνια ήταν ακριβή πρώτη ύλη και ο τρόπος με τον οποίο σιροπιάζεται, το κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία με τον μπακλαβά, το ρεβανί ή τον σιμιγδαλένιο χαλβά.



