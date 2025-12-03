Malconi’s: Διαχρονικά επιτυχημένο με την ιταλική κουζίνα στον πυρήνα του

Δεκαπέντε χρονιά μετά, το Malconi’s διατηρεί τη γοητευτική αύρα του και νοστιμίζει τα βράδια μας με ιταλικές προτάσεις ραμμένες στην ούγια του