Πίτα με φύλλο κρούστας λάχανο, φέτα και κύμινο
Μια λαχταριστή πίτα με τραγανό φύλλο κρούστας, αρωματικό λάχανο, φέτα και κύμινο που γεμίζουν το σπίτι με ζεστές μυρωδιές
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο λάχανο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 8΄, μέχρι να μαραθεί. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, κύμινο και πάπρικα και αποσύρουμε από τη φωτιά.
