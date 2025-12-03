Πώς να ξεπαγώσουμε με ασφάλεια τη γαλοπούλα από την κατάψυξη
CANTINA

Πώς να ξεπαγώσουμε με ασφάλεια τη γαλοπούλα από την κατάψυξη

Οι ακατάλληλες πρακτικές απόψυξης για να μαγειρέψουμε τη γαλοπούλα, θα μπορούσαν να καταστήσουν το εορταστικό γεύμα επικίνδυνο

Πώς να ξεπαγώσουμε με ασφάλεια τη γαλοπούλα από την κατάψυξη
Οι ακατάλληλες πρακτικές απόψυξης, μαγειρέματος και χειρισμού των τροφίμων στην κουζίνα μας, θα μπορούσαν να καταστήσουν το εορταστικό τραπέζι, επικίνδυνο για την υγεία των αγαπημένων μας. Αν ακολουθήσουμε κάποιες απλές οδηγίες για να ξεπαγώσουμε τη γαλοπούλα από την κατάψυξη με ασφάλεια, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το γεύμα των εορτών θα είναι νόστιμο και απαλλαγμένο από μικροβιολογικούς κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης