Πώς να ξεπαγώσουμε με ασφάλεια τη γαλοπούλα από την κατάψυξη
Πώς να ξεπαγώσουμε με ασφάλεια τη γαλοπούλα από την κατάψυξη
Οι ακατάλληλες πρακτικές απόψυξης για να μαγειρέψουμε τη γαλοπούλα, θα μπορούσαν να καταστήσουν το εορταστικό γεύμα επικίνδυνο
Οι ακατάλληλες πρακτικές απόψυξης, μαγειρέματος και χειρισμού των τροφίμων στην κουζίνα μας, θα μπορούσαν να καταστήσουν το εορταστικό τραπέζι, επικίνδυνο για την υγεία των αγαπημένων μας. Αν ακολουθήσουμε κάποιες απλές οδηγίες για να ξεπαγώσουμε τη γαλοπούλα από την κατάψυξη με ασφάλεια, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το γεύμα των εορτών θα είναι νόστιμο και απαλλαγμένο από μικροβιολογικούς κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα