Τα μελομακάρονα γίνονται ακαταμάχητη πραλίνα - Πώς τη φτιάχνουμε εύκολα στο σπίτι
CANTINA
Πραλίνα Μελομακάρονα

Τα μελομακάρονα γίνονται ακαταμάχητη πραλίνα - Πώς τη φτιάχνουμε εύκολα στο σπίτι

H πραλίνα μελομακάρονο έκανε την εμφάνισή της και συμπυκνώνει όλη τη γεύση του αγαπημένου γλυκού, αλλά με βελούδινη υφή

Τα μελομακάρονα γίνονται ακαταμάχητη πραλίνα - Πώς τη φτιάχνουμε εύκολα στο σπίτι
Το μελομακάρονο αποτελεί ένα γλυκό με έντονη γευστική ταυτότητα: το άρωμα του μελιού, της κανέλας και του πορτοκαλιού ξυπνά άμεσα τη γιορτινή διάθεση, φέρνοντας στο μυαλό εικόνες από Χριστούγεννα, οικογενειακές στιγμές και τραπέζια. Μετά την πραλίνα φιστικιού, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, φέτος, η πραλίνα μελομακάρονο έκανε την εμφάνισή της νωρίς νωρίς και έχει ήδη αγαπηθεί μια μερίδα του κοινού. Το συγκεκριμένο άλειμμα συμπυκνώνει όλη τη γεύση του αγαπημένου χριστουγεννιάτικου γλυκού, αλλά με βελούδινη υφή.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
