Λονδίνο: 7 προτάσεις για γιορτινό απογευματινό τσάι σε αριστοκρατικά ξενοδοχεία

Συναρπαστικό, κοσμοπολίτικο, ολοζώντανο κάθε εποχή του χρόνου, το Λονδίνο κυριολεκτικά μεταμορφώνεται την περίοδο των Χριστουγέννων σε απόλυτα παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο εμπειρίες που υπόσχονται να γεμίσουν λάμψη, διασκέδαση, αισιοδοξία και μαγεία τις γιορτινές μέρες. Η πόλη ζει σε εορταστικούς ρυθμούς πολλές εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη της γιορτινής σεζόν, και δεν υπάρχει δραστηριότητα ή καθημερινή συνήθεια που να μην αποκτά χρώμα γιορτής, να μην μετατρέπεται σε εμπειρία θεαματική κι αξέχαστη. Από τις βόλτες στους κατάφωτους δρόμους και τα καταστήματα με τις εκθαμβωτικές βιτρίνες έως τα φανταχτερά διακοσμημένα εστιατόρια, καφέ, και μπαρ με εορταστικά μενού, από τις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές ως τα γιορτινά παγοδρόμια, από τις συναυλίες με κάλαντα ως τα θεαματικά στολισμένα έλατα σε κάθε πλατεία, τα πάντα φωνάζουν «Merry Christmas».

Η λάμψη των ημερών αγγίζει φυσικά και την αγαπημένη βρετανική συνήθεια του απογευματινού τσαγιού, που ειδικά τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες αποτελεί το ιδανικό, χαλαρωτικό όσο και τονωτικό, διάλλειμα μέσα στη μέρα. Κι αν υπάρχει μια περίσταση στην οποία αξίζει να ενδώσετε στο πλήρες τελετουργικό του afternoon tea, με όλα τα θεσπέσια συνοδευτικά του –μίνι σάντουιτς, scones με μαρμελάδα και λαχταριστά γλυκά-μινιατούρες-, αυτή είναι σίγουρα η περίοδος των γιορτών. Σεφ, ζαχαροπλάστες, επιμελητές μενού εστιατορίων και ξενοδοχείων επιστρατεύουν μήνες πριν όλη την τέχνη και τη φαντασία τους, για να φέρουν τη γεύση και τη μαγεία των Χριστουγέννων σε άψογα στρωμένα τραπέζια δίπλα σε στολισμένα δέντρα και τζάκια που τριζοβολούν.

Ανάμεσα σε άφθονες ποιοτικές επιλογές, ξεχωρίσαμε τα παρακάτω ξενοδοχεία του Λονδίνου, οι πολυτελείς χώροι των οποίων είναι ανοιχτοί και σε μη ενοίκους, για τα κορυφαία μενού απογευματινού τσαγιού με χριστουγεννιάτικο θέμα, σε παραμυθένιο περιβάλλον και με αψεγάδιαστο στυλ.