Γαλοπούλα: Πόσο θα μάς στοιχίσει τα φετινά Χριστούγεννα

Εορταστικό μενού χωρίς την πληθωρική εικόνα με την γαλοπούλα στο κέντρο του γιορτινού τραπεζιού δεν νοείται. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο πουλερικό που πρωταγωνιστεί, αλλά η γέμισή του και τα διάφορα παρελκόμενα. Από τα συκωτάκια και τα κάστανα που το νοστιμεύουν μέχρι τις μελωμένες πατάτες που τη συνοδεύουν. Και όλα αυτά, απαιτούν δύο ημέρες προετοιμασίας και τουλάχιστον 4 ώρες αργού ψησίματος στον φούρνο.Όμως, πίσω από το υπέροχο γεύμα, πέρα από τον κόπο της προετοιμασίας και τη λαχτάρα της στιγμής, προέχει η επιλογή των υλικών και το σημαντικότερο: το κόστος.Στο Cantina αναζητήσαμε τις επιλογές στα ράφια της αγοράς και συγκεντρώσαμε τις τιμές του 2025 για να προγραμματίσετε τον προϋπολογισμό σας.