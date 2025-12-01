Nonnas Gastronomy: Η κουζίνα της γιαγιάς συναντά τη σύγχρονη τεχνική στη σκιά της Ακρόπολης
Nonnas Gastronomy: Η κουζίνα της γιαγιάς συναντά τη σύγχρονη τεχνική στη σκιά της Ακρόπολης
Το Nonnas Gastronomy είναι μια δήλωση ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα νοσταλγική και σύγχρονη, οικεία και εκλεπτυσμένη
Στην Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας, εκεί όπου κάποτε οι ήχοι του μπουζουκιού και το σπάσιμο πιάτων σηματοδοτούσαν μια ολόκληρη εποχή, ένα νέο κεφάλαιο γράφεται στην ιστορία της αθηναϊκής γαστρονομίας. Το Nonnas Gastronomy δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο στην τουριστική Πλάκα. Είναι μια δήλωση πρόθεσης: ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα νοσταλγική και σύγχρονη, οικεία και εκλεπτυσμένη.
