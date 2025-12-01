Nonnas Gastronomy: Η κουζίνα της γιαγιάς συναντά τη σύγχρονη τεχνική στη σκιά της Ακρόπολης
CANTINA
Nonnas Gastronomy Ακρόπολη Εστιατόριο

Nonnas Gastronomy: Η κουζίνα της γιαγιάς συναντά τη σύγχρονη τεχνική στη σκιά της Ακρόπολης

Το Nonnas Gastronomy είναι μια δήλωση ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα νοσταλγική και σύγχρονη, οικεία και εκλεπτυσμένη

Nonnas Gastronomy: Η κουζίνα της γιαγιάς συναντά τη σύγχρονη τεχνική στη σκιά της Ακρόπολης
Στην Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας, εκεί όπου κάποτε οι ήχοι του μπουζουκιού και το σπάσιμο πιάτων σηματοδοτούσαν μια ολόκληρη εποχή, ένα νέο κεφάλαιο γράφεται στην ιστορία της αθηναϊκής γαστρονομίας. Το Nonnas Gastronomy δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο στην τουριστική Πλάκα. Είναι μια δήλωση πρόθεσης: ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα νοσταλγική και σύγχρονη, οικεία και εκλεπτυσμένη.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης