Σούπα μπρόκολο με μπλε τυρί
Κλασικό χειμωνιάτικο πιάτο, η σούπα με μπρόκολο με κάποιου είδους μπλε τυρί υπάρχει σε όλες τις Ευρωπαϊκές κουζίνες όπου συναντά κανείς συνδυασμούς με στίλτον, ροκφόρ και γκοργκονζόλα, αλλά και μα κίτρινα τυριά
Διαδικασία
Βήμα 1
Ψιλοκόβετε και μαζεύετε όλα τα υλικά γύρω σας (mise-en-place). Στο μπρόκολο κόβετε όλα τα κλωνάρια σε μικρά κυβάκια γιατί θα τα χρησιμοποιήσετε στη σούπα. Στη συνέχεια κόβετε και τους ανθούς και τους τοποθετείτε ξεχωριστά γιατί θα μπουν αργότερα στη σούπα και όχι με τα πιο σκληρά κλωνάρια.
