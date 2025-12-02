Μακαρόνια με κιμά με τριμμένη κολοκύθα

Η εποχή της κολοκύθας είναι τώρα και αν ψάχνετε συνεχώς τρόπους να την εντάξετε στα καθημερινά σας μαγειρέματα, δοκιμάστε την στην κλασική συνταγή με κιμά. Θα λατρέψετε το αποτέλεσμα