Μακαρόνια με κιμά με τριμμένη κολοκύθα
Η εποχή της κολοκύθας είναι τώρα και αν ψάχνετε συνεχώς τρόπους να την εντάξετε στα καθημερινά σας μαγειρέματα, δοκιμάστε την στην κλασική συνταγή με κιμά. Θα λατρέψετε το αποτέλεσμα
Διαδικασία
Βήμα 1
Κιμάς: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και καβουρδίζουμε τον κιμά μέχρι να πάρει χρώμα, ανακατεύοντας διαρκώς με μια σπάτουλα. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, συνεχίζοντας το σοτάρισμα μέχρι να στεγνώσουν όλα τα υγρά που θα βγάλουν ο κιμάς και το κρεμμύδι και προσθέτουμε τα μπαχαρικά, λίγο αλάτι και πιπέρι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
