Λάχανο κοκκινιστό με κοκκάρια και εστραγκόν
Λάχανο κοκκινιστό με κοκκάρια και εστραγκόν

Μαγειρεύουμε το λάχανο με κοκκάρια και εστραγκόν και βάζουμε στο τραπέζι μας ένα πιάτο μοναδικής νοστιμιάς

Λάχανο κοκκινιστό με κοκκάρια και εστραγκόν
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε το λάχανο στη μέση με το κοτσάνι και έπειτα ξανά στη μέση, για να πάρουμε τέσσερα κομμάτια. Τα αλατίζουμε πολύ καλά.

