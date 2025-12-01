To Spaghetti alla Puttanesca είναι ένα πιάτο με φανατικούς φίλους. Ο συνδυασμός, άλλωστε, του σκόρδου με τις αντζούγιες και τις ελιές δίνει ένα πολύ γευστικό αποτέλεσμα