Ξινόχοντρος με γλυκιά κολοκύθα και πράσινες ελιές
CANTINA
Ξινόχοντρος Μανώλης Παπουτσάκης

Ξινόχοντρος με γλυκιά κολοκύθα και πράσινες ελιές

Ο ξινόχοντρος, χαρακτηριστικό υλικό της κρητικής κουζίνας, ταιριάζει σε πλήθος συνταγών με λαχανικά. Εδώ ο σεφ Μανώλης Παπουτσάκης τον συνδυάζει με γλυκιά κολοκύθα και πράσινες ελιές

Ξινόχοντρος με γλυκιά κολοκύθα και πράσινες ελιές
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον ξινόχοντρο με 800 ml ζεστό νερό και τον αφήνουμε στην άκρη να μουλιάσει για 15'-20'.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης